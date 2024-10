Pakistan: Congresso USA chiede rilascio di Imran Khan

29 Ottobre 2024_ L'amministrazione Biden ha confermato di aver ricevuto una lettera da oltre 60 membri del Congresso degli Stati Uniti che sollecitano il rilascio di Imran Khan, fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). La lettera, guidata da figure di spicco come Ilhan Omar e Rashida Tlaib, chiede garanzie per la sicurezza di Khan durante la detenzione. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, ha dichiarato che l'amministrazione risponderà in tempi utili e ha sottolineato il supporto per una democrazia sostenibile in Pakistan. La lettera evidenzia anche l'importanza di proteggere i diritti umani e di monitorare le condizioni di Khan in prigione, come riportato da Pakistan Today. Imran Khan è un ex primo ministro del Pakistan e leader del PTI, un partito politico che ha governato il paese fino al 2022.