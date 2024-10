Pakistan: Cooperazione economica senza limiti tra Pakistan e Arabia Saudita

11 Ottobre 2024_ Il Ministro per gli Investimenti del Pakistan, Sheikh Khalid Al Falih, ha dichiarato che non ci sono limiti alle possibilità di...

11 Ottobre 2024_ Il Ministro per gli Investimenti del Pakistan, Sheikh Khalid Al Falih, ha dichiarato che non ci sono limiti alle possibilità di cooperazione economica tra Pakistan e Arabia Saudita. Durante il Pakistan-Saudi Arabia Business Forum tenutosi a Islamabad, il ministro ha sottolineato l'importanza dell'amicizia tra i due paesi, affermando che le opportunità economiche sono illimitate. Al Falih ha evidenziato come la collaborazione possa portare benefici reciproci, rafforzando i legami tra le nazioni. La notizia è riportata da Pakistan Today. Questo forum rappresenta un'importante piattaforma per promuovere investimenti e scambi commerciali tra le due nazioni, storicamente legate da forti rapporti diplomatici e culturali.