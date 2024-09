Pakistan: Cooperazione universitaria tra Italia e Pakistan rafforzata da visita a Karachi

09 Settembre 2024_ Il Prof. Roberto Tottoli, Rettore dell'Università di Napoli L'Orientale, è in visita a Karachi su invito dell'IBA, per promuovere...

09 Settembre 2024_ Il Prof. Roberto Tottoli, Rettore dell'Università di Napoli L'Orientale, è in visita a Karachi su invito dell'IBA, per promuovere scambi accademici tra Italia e Pakistan. La visita sottolinea gli sforzi del Consolato Italiano per rafforzare la cooperazione accademica, in particolare attraverso un Memorandum d'Intesa firmato nel 2022 tra l'Università di Napoli e l'Università di Karachi. Il Prof. Tottoli è esperto in studi arabi, storia islamica e tradizioni manoscritte coraniche, e l'Università L'Orientale offre anche un Dipartimento di Lingua e Cultura Urdu. La notizia è stata riportata da dawn.com. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per consolidare i legami culturali e accademici tra i due Paesi.