Pakistan: Corruzione e traffico di droga ostacolano le politiche di controllo

26 Giugno 2024_ Nonostante gli sforzi per creare una politica di sensibilizzazione e trattamento delle droghe, il Pakistan continua a lottare contro la corruzione e il traffico di droga. Il Ministero del Controllo degli Stupefacenti sta lavorando alla creazione di un Centro di Coordinamento Nazionale per migliorare la cooperazione tra le forze dell'ordine. Tuttavia, la corruzione tra i funzionari pubblici facilita il movimento di contrabbando e interferisce con arresti e processi. La National Accountability Bureau (NAB), principale agenzia anticorruzione del Pakistan, ha recuperato oltre 4,8 miliardi di dollari dal 1999, ma le conseguenze per i colpevoli sono spesso lievi. Lo riporta brecorder.com. La mancanza di leggi efficaci per il sequestro dei beni illeciti e la connivenza della polizia con i trafficanti di droga rimangono problemi critici.