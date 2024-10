Pakistan: Corte anti-terrorismo conferma mandati di arresto per il Ministro della Khyber Pakhtunkhwa

04 Ottobre 2024_ Una Corte Anti-Terrorismo (ATC) ha confermato i mandati di arresto non bailable emessi contro il Ministro della Khyber Pakhtunkhwa e...

04 Ottobre 2024_ Una Corte Anti-Terrorismo (ATC) ha confermato i mandati di arresto non bailable emessi contro il Ministro della Khyber Pakhtunkhwa e l'ex vice presidente del Punjab. Questa decisione segna un passo significativo nel contesto delle indagini su presunti crimini legati al terrorismo. I mandati di arresto non bailable indicano che i soggetti coinvolti non possono ottenere la libertà su cauzione. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. La Khyber Pakhtunkhwa è una provincia del Pakistan, mentre il Punjab è la provincia più popolosa del paese.