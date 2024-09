Pakistan: Cresce la tensione a Monfalcone per le restrizioni ai musulmani

06 Settembre 2024_ A Monfalcone, Italia, la sindaca Anna Maria Cesent ha imposto restrizioni alle preghiere collettive nei centri islamici, suscitando proteste tra i residenti musulmani, tra cui molti provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan. La giovane Karina, originaria del Pakistan, ha denunciato queste misure come un attacco alla loro libertà religiosa e ha evidenziato l'odio crescente nei confronti dei musulmani nella comunità. La sindaca giustifica le sue azioni affermando che i musulmani non rispettano le norme locali, ma i residenti sostengono che tali restrizioni danneggiano la coesione sociale. La notizia è stata riportata da urduwire.com, evidenziando le difficoltà che i migranti affrontano in Italia. La situazione a Monfalcone riflette le tensioni più ampie in Europa riguardo all'immigrazione e all'integrazione culturale.