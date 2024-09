30 Settembre 2024_ Il Pakistan sta affrontando un periodo di crescente instabilità politica, con il partito PTI che ha annunciato nuove proteste anziché concentrarsi sulla governance. La leadership provinciale del PTI, in particolare Ali Amin Gandapur, è accusata di fomentare disordini e di trascurare le questioni urgenti della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. In un contesto di crisi economica e relazioni internazionali tese, la mancanza di dialogo costruttivo da parte dei leader politici sta alimentando il malcontento tra i cittadini. La fonte di queste informazioni è nation.com.pk. È fondamentale che il governo prenda misure proattive per affrontare le cause del malcontento e prevenire un'ulteriore escalation delle tensioni.