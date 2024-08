Pakistan: Crescente preoccupazione per i crimini d'onore contro le donne

04 agosto 2024_ Un articolo recente ha evidenziato l'orribile realtà dei crimini d'onore in Pakistan, dove le donne sono spesso vittime di violenze estreme da parte di familiari. Due casi recenti, uno in Sindh e uno a Karachi, hanno mostrato come le donne siano attaccate e uccise per aver cercato di sfuggire a relazioni abusive. La situazione è aggravata da un sistema legale che raramente punisce i colpevoli, contribuendo a un ciclo di violenza e impunità. La fonte di queste informazioni è dawn.com. La scrittrice suggerisce che figure politiche come Bilawal Bhutto-Zardari e Maryam Nawaz dovrebbero guidare campagne per affrontare questo problema, sottolineando l'importanza di proteggere le donne e garantire giustizia.