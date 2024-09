Pakistan: Crescente preoccupazione per la cultura studentesca violenta

02 Settembre 2024_ Recenti rapporti hanno sollevato preoccupazioni riguardo a studenti che brandiscono armi, come coltelli, in luoghi pubblici e...

02 Settembre 2024_ Recenti rapporti hanno sollevato preoccupazioni riguardo a studenti che brandiscono armi, come coltelli, in luoghi pubblici e nelle scuole. In particolare, un episodio nel distretto di Tirunelveli, in India, ha visto studenti minacciare un insegnante, evidenziando l'influenza negativa della cultura digitale. La situazione è stata aggravata da comportamenti violenti durante celebrazioni pubbliche a Chennai, dove un gruppo di studenti ha creato disordini. È fondamentale affrontare questa cultura pericolosa con fermezza, avvertendo gli studenti sui rischi delle loro azioni, come riportato da pakobserver.net. Le autorità devono intervenire per garantire un ambiente educativo sicuro e positivo, promuovendo metodi di insegnamento più amichevoli e inclusivi.