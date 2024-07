Pakistan: Crescita demografica prevista a raddoppiare entro il 2050

19 Luglio 2024_ Il tasso di crescita della popolazione del Pakistan è previsto raddoppiare entro il 2050, secondo un rapporto del Pakistan Bureau of Statistics (PBS). Il rapporto evidenzia un significativo aumento demografico nei prossimi decenni, con importanti implicazioni per le risorse e lo sviluppo del paese. La popolazione del Pakistan è attesa raggiungere i 400 milioni entro metà secolo, ponendo sfide considerevoli per le risorse, le infrastrutture e i servizi. Il rapporto sollecita misure urgenti per affrontare la crescita demografica e le sue conseguenze per il futuro del paese. Lo riporta Pakistan Today. Le autorità sono chiamate a pianificare strategie efficaci per gestire questa crescita e garantire uno sviluppo sostenibile.