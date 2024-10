Pakistan: Crescono le tensioni nella Corte Suprema sul caso dell'Articolo 63-A

01 Ottobre 2024_ Le divergenze all'interno della Corte Suprema del Pakistan si intensificano, con il Giudice Munib Akhtar che ha emesso un ordine di 15 ore per mettere in discussione la legalità delle procedure del collegio di cinque giudici nel caso di revisione dell'Articolo 63-A. Akhtar ha espresso il suo dissenso riguardo alla formazione del collegio e ha sottolineato che le udienze non sono state condotte secondo le leggi e le regole della corte. La questione è stata sollevata in un contesto in cui la Supreme Court Bar Association (SCBA) ha presentato una petizione di revisione, contestando l'interpretazione dell'Articolo 63-A della Costituzione. La notizia è riportata da Pakistan Today. La SCBA è un'organizzazione che rappresenta gli avvocati e i giuristi del Pakistan, e il caso in questione riguarda la legittimità delle decisioni della Corte Suprema in merito alla disciplina dei membri del Parlamento.