Pakistan: Crisi climatica minaccia la produzione di cotone

17 Luglio 2024_ Il Pakistan sta affrontando una crescente instabilità sociale, economica e politica, aggravata negli ultimi anni. La disoccupazione, la malnutrizione, l'instabilità socio-politica e l'inflazione hanno distolto l'attenzione dal cambiamento climatico. Bloomberg riporta che il Pakistan, quinto produttore mondiale di cotone, sta vedendo le sue colture appassire a causa delle temperature estremamente elevate. La perdita di raccolti in un'economia già in difficoltà potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo riporta dawn.com. Per affrontare questa crisi, il Pakistan necessita di un impegno politico per sviluppare infrastrutture sostenibili e tecnologie avanzate di conservazione dell'acqua e previsione delle inondazioni basate sull'intelligenza artificiale.