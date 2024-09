22 Settembre 2024_ La situazione politica ed economica in Pakistan è caratterizzata da una profonda crisi di legittimità, con regimi ibridi e...

22 Settembre 2024_ La situazione politica ed economica in Pakistan è caratterizzata da una profonda crisi di legittimità, con regimi ibridi e elezioni truccate che non riescono a nascondere l'instabilità. Le tensioni tra il Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) e il Pakistan Democratic Movement (PDM) evidenziano un collasso delle strutture che sostenevano il governo. Inoltre, la mancanza di una visione alternativa da parte dei leader politici aggrava la stagnazione sociale ed economica. La fonte di queste informazioni è dawn.com. La crisi attuale è vista come il culmine di tendenze storiche a lungo termine, con il rischio di un'ulteriore destabilizzazione del paese.