01 Settembre 2024_ A una settimana dagli attacchi terroristici in Balochistan, la stabilità del Pakistan è minacciata da una crisi di sicurezza e da disordini politici ed economici. Le promesse del Primo Ministro Shehbaz Sharif e di altri leader sembrano insufficienti a fronteggiare la gravità della situazione, con un crescente scetticismo sulla legittimità del governo. La mancanza di sostegno popolare rende difficile affrontare le sfide economiche, in particolare in vista di un prestito del FMI. La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente povertà rurale e dalla crisi infrastrutturale a Karachi, la più grande città del Pakistan, nota un tempo come la 'città delle luci'. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Il Pakistan necessita di riforme senza precedenti per affrontare le sue crisi e promuovere l'unità nazionale.