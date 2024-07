Pakistan: Crisi economica e disconnessione politica

8 Luglio 2024_ Il Pakistan sta affrontando la sua peggiore crisi economica a causa di decenni di cattiva gestione e indisciplina finanziaria da parte dei governi succedutisi dal 1956. In questo contesto, è essenziale che tutti i cittadini contribuiscano equamente al carico fiscale per generare entrate sufficienti per un bilancio equilibrato. L'attuale governo ha accettato la sfida, ma il fallimento potrebbe avere gravi ripercussioni politiche. Le misure di austerità dovrebbero partire dall'alto per evitare di alimentare la rabbia dei cittadini già gravati da inflazione e disoccupazione. Lo riporta pakobserver.net. La situazione richiede un'azione decisa per risolvere la crisi energetica e ridurre i privilegi della burocrazia pagata.