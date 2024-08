Pakistan: Crisi economica e disoccupazione in aumento nel paese

02 Agosto 2024_ La situazione macroeconomica del Pakistan è critica, con un aumento della disoccupazione e una diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. Il governo è stato criticato per le sue politiche fiscali che non affrontano le reali necessità dei contribuenti, portando a un calo dell'occupazione e a un aumento della povertà. Secondo le proiezioni, il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere l'8,5% nel 2023, con un gap occupazionale di 2,4 milioni di posti di lavoro. La situazione è particolarmente grave nelle aree rurali, dove il 70% degli uomini disoccupati proviene, evidenziando la necessità di politiche di creazione di posti di lavoro simili a quelle adottate in India. La fonte di queste informazioni è tribune.com.pk. Il Pakistan, essendo il quinto paese più popolato al mondo, deve affrontare una crescente pressione per garantire opportunità lavorative adeguate ai suoi cittadini.