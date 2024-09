Pakistan: Crisi economica minaccia l'industria tessile nazionale

02 Settembre 2024_ In Pakistan, l'industria tessile, fondamentale per l'economia, è in grave pericolo a causa di politiche governative inefficaci e...

02 Settembre 2024_ In Pakistan, l'industria tessile, fondamentale per l'economia, è in grave pericolo a causa di politiche governative inefficaci e costi energetici insostenibili. Nonostante il potenziale di crescita, il settore sta affrontando un lento smantellamento, aggravato da inefficienze nel settore energetico e da un carico fiscale insostenibile. La situazione è ulteriormente complicata dalla promessa del governo di interrompere la fornitura di gas ai consumatori industriali entro gennaio 2025, senza considerare le conseguenze economiche devastanti. La fonte di queste informazioni è brecorder.com. Se non verranno attuate riforme significative, il futuro dell'industria tessile pakistana, che potrebbe generare miliardi di dollari, rimane incerto.