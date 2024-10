Pakistan: Crisi energetica in arrivo mentre il governo affronta sfide economiche

02 Ottobre 2024_ Il governo del Pakistan si trova ad affrontare una nuova crisi energetica, con l'inevitabile ritorno delle tariffe elettriche sussidiate che sembrano ormai un miraggio. Le trattative tra il governo e i produttori indipendenti di energia (IPP) sono appena iniziate, ma la situazione economica del paese richiede strategie innovative per affrontare le difficoltà. Il Ministro dell'Energia, Sardar Awais Leghari, ha avvertito di possibili azioni severe contro i funzionari delle compagnie di distribuzione elettrica che non raggiungono gli standard richiesti. La necessità di una politica di tolleranza zero contro il furto di energia e la revisione delle tariffe protette è diventata urgente, mentre i cittadini continuano a soffrire per l'aumento dei costi energetici, come riportato da dailytimes.com.pk. La situazione richiede una volontà politica senza precedenti e soluzioni innovative per evitare ulteriori problemi in un contesto già critico.