23 Agosto 2024_ Il Pakistan sta affrontando una grave crisi idrica, con fiumi e corsi d'acqua che si stanno prosciugando e livelli di falde acquifere in preoccupante diminuzione. Secondo un rapporto del PIDE, se la situazione non migliora, il paese potrebbe trovarsi in una condizione di scarsità d'acqua entro il 2025. La disponibilità di acqua pro capite è prevista scendere a 860 metri cubi nel 2025, rispetto ai 5600 metri cubi del 1947, evidenziando l'urgenza della situazione. La maggior parte della popolazione non è consapevole di questa crisi, il che rende fondamentale aumentare la conoscenza e la gestione delle risorse idriche. La fonte di questa notizia è pakobserver.net. La crisi è aggravata da fattori come la crescita demografica incontrollata, il cambiamento climatico e la cattiva gestione delle risorse idriche.