Pakistan: Critiche alla gestione dei fondi per la ricostruzione in Balochistan

01 Ottobre 2024_ Il presidente del Pakistan Peoples Party (PPP), Bilawal Bhutto-Zardari, ha espresso preoccupazione per la gestione di un prestito di 400 milioni di dollari della Banca Mondiale, lamentando che il governo federale lo distribuisce in rupie anziché in dollari. Ha sottolineato che non è stata ancora ricostruita nessuna casa danneggiata dalle inondazioni del 2022 in Balochistan e ha avvertito che il paese dovrà affrontare ulteriori disastri naturali in futuro. Bhutto-Zardari ha esortato i governi federale e provinciale a prendere misure immediate per aiutare le persone colpite, evidenziando la necessità di riforme giudiziarie e di una Corte Costituzionale. La notizia è riportata da dawn.com. Il PPP, fondato da suo padre, Zulfikar Ali Bhutto, è un importante partito politico in Pakistan, noto per il suo impegno verso la giustizia sociale e le riforme democratiche.