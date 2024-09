06 Settembre 2024_ In Pakistan, le politiche fiscali del governo sono sotto accusa per la loro inefficacia nel combattere la povertà crescente, che ha raggiunto il 41% della popolazione. Le critiche si concentrano su sussidi come i laptop gratuiti per gli studenti e le agevolazioni per le famiglie a basso consumo energetico, che non sembrano affrontare le reali necessità della popolazione. Inoltre, si sottolinea l'importanza di promuovere cibi salutari, come il miele, per migliorare la salute pubblica, nonostante le limitazioni fiscali. La fonte di queste informazioni è brecorder.com. La discussione evidenzia la necessità di riforme più incisive per garantire un supporto adeguato ai cittadini vulnerabili in un contesto economico difficile.