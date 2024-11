Pakistan: Critiche di Tarar a Imran Khan per il ritorno dei militanti

10 Novembre 2024_ Il Ministro Federale Azam Nazeer Tarar ha criticato l'ex Primo Ministro Imran Khan per aver riportato in Pakistan militanti ora...

10 Novembre 2024_ Il Ministro Federale Azam Nazeer Tarar ha criticato l'ex Primo Ministro Imran Khan per aver riportato in Pakistan militanti ora attivi in attività sovversive. Durante una conferenza stampa, Tarar ha affermato che le politiche di Khan, che definisce un 'messaggio di autosufficienza', hanno contribuito a questa situazione. Secondo Tarar, il ritorno di questi militanti rappresenta una minaccia per la sicurezza del Paese. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Tarar ha sottolineato l'importanza di politiche più rigorose per garantire la sicurezza nazionale e prevenire l'attività di gruppi militanti nel Paese.