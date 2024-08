Pakistan: Default di 52 zuccherifici legati all'élite politica

13 Agosto 2024_ Almeno 52 zuccherifici, di proprietà di individui influenti legati all'élite politica del Pakistan, hanno dichiarato default su prestiti per un valore di 23 miliardi di rupie presso la National Bank of Pakistan (NBP). Tra i principali defaulter figura il Gruppo Omni, vicino all'ex presidente Asif Ali Zardari, e i Ramzan Sugar Mills, appartenenti alla famiglia Sharif, con debiti rispettivamente di 12 e 6,8 miliardi di rupie. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo al possibile uso improprio di fondi pubblici e alla mancanza di responsabilità nel settore bancario. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Questo evento evidenzia le connessioni tra affari e politica in Pakistan, un tema ricorrente nel dibattito pubblico del paese.