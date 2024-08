Pakistan: Delegazione di imprenditori europei incontra il governatore di Khyber Pakhtunkhwa

03 Agosto 2024_ Una delegazione di imprenditori provenienti da Francia, Italia e Regno Unito ha incontrato il governatore di Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, presso il Governatorato di Peshawar. Il gruppo, guidato dal presidente del Pakistan Business Forum France, Sardar Zahoor Iqbal, ha espresso il desiderio di contribuire allo sviluppo economico della regione. Durante l'incontro, è stata proposta la creazione di accordi per lo scambio di esperti e la formazione di giovani pakistani nei settori tecnici e professionali, con particolare attenzione alle opportunità in Italia e in Europa. La notizia è stata riportata da urdupoint.com. Il governatore ha assicurato il pieno supporto della sua amministrazione per attrarre investimenti e valorizzare le risorse naturali della provincia.