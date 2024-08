Pakistan: Delegazione italiana discute il cambiamento climatico con il governo pakistano

29 Agosto 2024_ Una delegazione di quattro studenti dell'Università di Milano ha incontrato a Islamabad Romina Khurshid Alam, Coordinatrice del Primo Ministro per il Cambiamento Climatico, per discutere le sfide legate al cambiamento climatico in Pakistan. Durante l'incontro, sono stati esaminati gli impatti socio-economici del cambiamento climatico e le misure adottate dal governo pakistano per migliorare la resilienza del paese. Romina Khurshid ha illustrato le strategie di adattamento, tra cui progetti di gestione delle inondazioni e pratiche agricole sostenibili. Gli studenti hanno espresso gratitudine per le informazioni ricevute riguardo ai rischi climatici e alle misure di adattamento in atto. La notizia è riportata da radio.gov.pk. Questo incontro evidenzia l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il cambiamento climatico, un tema di rilevanza globale.