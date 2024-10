Pakistan: Dialogo formale necessario per normalizzare le relazioni con l'India

11 Ottobre 2024_ L'esperto di politica estera Michael Kugelman ha sottolineato l'importanza di un dialogo formale tra Islamabad e Nuova Delhi per normalizzare le relazioni tra i due paesi. La visita del Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar in Pakistan, prevista per il prossimo incontro del Shanghai Cooperation Organisation (SCO), è vista come un potenziale passo avanti, ma molti avvertono che non deve essere interpretata come un segnale di relazioni più amichevoli. Nonostante le tensioni storiche, Kugelman ha affermato che anche un piccolo passo verso la normalizzazione del commercio potrebbe giovare all'economia pakistana, attualmente in crisi. Tuttavia, questioni come il conflitto su Jammu e Kashmir ostacolano il progresso. La notizia è riportata da brecorder.com. La situazione economica del Pakistan è critica, con tassi di inflazione e interesse ai massimi storici, rendendo urgente la necessità di riforme significative.