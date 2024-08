Pakistan: Difficoltà per i richiedenti visti italiani a causa di appuntamenti mancanti

13 Agosto 2024_ In Pakistan, molti aspiranti studenti e lavoratori stanno affrontando gravi difficoltà nel ricevere appuntamenti per la presentazione delle domande di visto per l'Italia. Tra questi, Abubakar Mumtaz, un giovane di 27 anni di Islamabad, ha già ottenuto l'ammissione a un programma di master in Italia, ma non riesce a fissare un appuntamento per la sua richiesta di visto. La situazione ha portato a proteste davanti agli uffici di BLS International, l'agenzia privata incaricata della gestione delle domande di visto per l'Italia. Secondo i dati ufficiali, oltre 144.000 pakistani risiedono attualmente in Italia, attratti da opportunità educative e lavorative più accessibili rispetto ad altri paesi. La notizia è stata riportata da urduwire.com. La crescente frustrazione tra i richiedenti visti evidenzia la necessità di riforme nel sistema di gestione delle domande per facilitare l'accesso all'istruzione e al lavoro in Italia.