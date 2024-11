Pakistan: Disaccordo tra governo federale e province sui target di produzione di grano

03 Novembre 2024_ Il governo federale del Pakistan è in disaccordo con le province riguardo al target di produzione di grano fissato a 33,58 milioni di tonnellate per la prossima stagione. Le province hanno sollevato preoccupazioni sulla fattibilità di raggiungere questo obiettivo, citando sfide come la scarsità d'acqua e le condizioni climatiche avverse. In particolare, il governo del Punjab ha proposto un target inferiore di 9,263 milioni di ettari per la coltivazione del grano, con una produzione stimata di 27,92 milioni di tonnellate. La questione evidenzia le difficoltà nel settore agricolo pakistano, che è cruciale per l'economia del paese. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le province, tra cui il Punjab, sono entità amministrative che giocano un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse agricole e nella pianificazione economica del Pakistan.