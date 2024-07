Pakistan: Discussione parlamentare sulla decisione della Corte Suprema per i seggi riservati del Punjab

15 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, sta considerando di convocare le sessioni del Senato e dell'Assemblea Nazionale per...

15 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, sta considerando di convocare le sessioni del Senato e dell'Assemblea Nazionale per discutere la recente decisione della Corte Suprema sui seggi riservati per l'Assemblea del Punjab. Il Ministro della Legge e della Giustizia, Azam Nazeer Tarar, ha già informato il Primo Ministro sulla questione e sulla strategia da adottare. La riunione del PML-N, presieduta da Nawaz Sharif, affronterà anche questo tema oggi. La decisione della Corte Suprema ha suscitato un dibattito significativo all'interno del governo. Lo riporta Pakistan Today. La discussione parlamentare potrebbe avere implicazioni importanti per la politica del Punjab, la provincia più popolosa del Pakistan.