Pakistan: Discussione tra PTI e JUIF sulla strategia politica futura

13 Luglio 2024_ Asad Qaiser del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e Fazlur Rehman, capo della Jamiat-e-Ulema Islam (Fazl) (JUIF), hanno discusso la strategia politica futura e il verdetto della Corte Suprema in una conversazione telefonica. Durante la chiamata, Rehman ha espresso solidarietà con il PTI e ha accettato parzialmente la decisione della Corte Suprema riguardante i seggi riservati per donne e minoranze. Qaiser ha ringraziato Rehman per il suo sostegno, affermando che la decisione della Corte Suprema rafforzerà la supremazia della Costituzione e della democrazia in Pakistan. Rehman ha dichiarato che la JUIF non presenterà ricorso contro il verdetto, ma non impedirà ai membri del partito di farlo individualmente. Lo riporta thenews.com.pk. Rehman ha inoltre sottolineato l'importanza di un sistema di governance migliorato e ha promesso di continuare a lottare per un sistema basato sulla Sharia islamica.