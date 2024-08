Pakistan: Disservizi internet danneggiano l'industria IT nazionale

16 Agosto 2024_ I recenti problemi di connettività in Pakistan, causati dall'installazione di un firewall governativo, stanno avendo un impatto negativo sull'industria IT del paese. Esperti segnalano che la velocità di internet è diminuita del 30-40%, causando perdite finanziarie e danni alla produttività. Le aziende, come xWave e AlphaRages, hanno riportato interruzioni nei servizi online, influenzando negativamente le operazioni e la fiducia dei clienti. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. Le autorità stanno affrontando crescenti pressioni per risolvere la situazione, poiché il settore IT rappresenta una parte cruciale dell'economia pakistana.