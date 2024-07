Pakistan: Disuguaglianza economica e lusso sfrenato tra i ricchi

11 Luglio 2024_ In Pakistan, la disparità economica tra ricchi e poveri è sempre più evidente. Recentemente, un'asta di targhe automobilistiche a Karachi ha visto un acquirente spendere dieci crore per la targa 'Sindh 1'. Questo evento ha sollevato polemiche in un paese dove la maggioranza della popolazione lotta per sopravvivere. Inoltre, un ristorante di Karachi, presumibilmente di proprietà di un funzionario del Sindh, vende bistecche di manzo a cinquantamila rupie l'una. Lo riporta geo.tv. La situazione evidenzia la crescente preoccupazione tra l'élite riguardo al futuro del paese, spingendoli a investire in proprietà all'estero come misura di sicurezza.