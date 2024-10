Pakistan: Divieto di visite a Imran Khan in carcere fino al 18 ottobre

08 Ottobre 2024_ Tutte le visite al fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e ex primo ministro Imran Khan sono state vietate presso il carcere di Adiala fino al 18 ottobre. Questa restrizione è stata imposta per motivi di sicurezza, in vista del vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) che si terrà a Islamabad dal 15 al 16 ottobre. Le fonti carcerarie hanno confermato che Khan non potrà incontrare né i leader del partito né i membri della sua famiglia durante questo periodo. Inoltre, il governo provinciale ha inviato una lettera alle autorità carcerarie per richiedere misure di sicurezza aggiuntive. La notizia è riportata da Pakistan Today. Imran Khan, leader politico di spicco in Pakistan, è attualmente detenuto e il suo partito, il PTI, è uno dei principali partiti politici del paese.