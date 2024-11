Pakistan: Donazione di laptop dall'Italia per l'istruzione a Sindh

06 Novembre 2024_ L'organizzazione italiana 'Cooperazione, Emergenza, Sviluppo SVI Pakistan' ha donato 10 laptop moderni all'Istituto di Business Administration (IBA) dell'Università di Sindh a Jamshoro. Questa iniziativa, che mira a migliorare le risorse educative, è stata realizzata in collaborazione con l'Autorità Provinciale per la Gestione delle Catastrofi (PDMA) durante una cerimonia ufficiale. Il direttore dell'IBA, il professor Dr. Imamuddin Khoso, ha espresso gratitudine per la generosità dell'organizzazione, sottolineando l'importanza dei laptop nella ricerca sulle catastrofi naturali. La notizia è stata riportata da urdupoint.com, evidenziando l'impegno dell'Italia nel sostenere le comunità svantaggiate in Pakistan attraverso l'istruzione e la tecnologia.