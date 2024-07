Pakistan: Dr. Ibad lancia un nuovo partito e chiede responsabilità contro la corruzione

30 Luglio 2024_ Il Dr. Ishratul Ibad, ex governatore del Sindh, ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico, sottolineando la necessità di una rigorosa responsabilità contro la corruzione per garantire la prosperità economica del Pakistan. Ibad, che ha servito come governatore per 14 anni e ha vissuto negli Emirati Arabi Uniti dal 2016, ha avvertito che l'instabilità politica ed economica ha raggiunto livelli pericolosi. Ha invitato i leader della Muttahida Qaumi Movement-Pakistan a unirsi a lui, mettendo da parte le divergenze. La notizia è riportata da geo.tv. Ibad ha anche espresso preoccupazione per la situazione della sicurezza nel paese, evidenziando l'urgenza di affrontare la corruzione e migliorare la governance.