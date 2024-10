Pakistan: Due terroristi catturati per attacco al progetto idroelettrico di Dasu

12 Ottobre 2024_ Due terroristi, responsabili dell'attacco al progetto idroelettrico di Dasu, sono stati catturati in un'operazione del Dipartimento per la lotta al terrorismo (CTD) in Pakistan. L'attacco, avvenuto nel 2021, ha portato alla morte di 11 cittadini cinesi, suscitando preoccupazione per la sicurezza degli investimenti cinesi nel paese. Le autorità pakistane hanno intensificato le operazioni contro il terrorismo per garantire la sicurezza dei progetti infrastrutturali e degli stranieri nel paese. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. L'attacco al progetto di Dasu, situato nella regione di Gilgit-Baltistan, ha avuto un impatto significativo sulle relazioni tra Pakistan e Cina, due nazioni che collaborano strettamente in vari progetti di sviluppo.