Pakistan: ECP convoca Nawaz Sharif e Imran Khan per audizioni elettorali

02 Novembre 2024_ La Commissione Elettorale del Pakistan (ECP) ha convocato due ex primi ministri, Nawaz Sharif e Imran Khan, a comparire il 5 novembre per questioni relative alla condotta elettorale. La convocazione arriva in un contesto di udienze riguardanti figure principali del paese. In precedenza, l'ECP aveva già notificato a Nawaz Sharif la programmazione di un'udienza per affrontare la sua petizione. Questo sviluppo segna un momento cruciale per la politica pakistana, con entrambi i leader che hanno avuto un ruolo significativo nella storia recente del paese. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Le audizioni si svolgeranno in un clima di crescente attenzione pubblica verso le elezioni e la trasparenza del processo elettorale in Pakistan.