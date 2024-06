26 Giugno 2024_ Google Pakistan ha stretto un accordo con il governo del Punjab per promuovere l'educazione digitale nelle scuole pubbliche. Il progetto prevede la fornitura di Google ID a 50.000 studenti e corsi di certificazione digitale gratuiti per 1.000 insegnanti. Inoltre, 15.000 studenti universitari riceveranno formazione in competenze digitali. Rehan Allahwala, pioniere dell'e-commerce in Pakistan, ha già implementato un sistema educativo innovativo a Karachi, che ha attirato l'attenzione dell'Italia. Roznama92news.com riporta che il governo italiano ha premiato Allahwala per il suo contributo all'educazione digitale. Questo riconoscimento evidenzia l'importanza del suo lavoro, nonostante la mancanza di supporto da parte delle autorità pakistane.