Pakistan: Elezioni generali previste per il 2029

1 Luglio 2024_ Il Ministro Federale per l'Informazione, la Radiodiffusione, la Cultura e il Patrimonio Nazionale, Marriyum Aurangzeb, ha annunciato che le prossime elezioni generali si terranno nel 2029 al termine del mandato dell'attuale governo. Parlando in una conferenza stampa a Islamabad, Aurangzeb ha sottolineato l'impegno del governo a completare il suo mandato quinquennale, respingendo qualsiasi richiesta di elezioni anticipate. Ha evidenziato l'importanza della stabilità e della continuità nella governance, mettendo in luce i successi del governo in vari settori, tra cui la crescita economica, lo sviluppo delle infrastrutture e i programmi di welfare sociale. Aurangzeb ha anche risposto alle preoccupazioni dell'opposizione riguardo alle richieste di elezioni anticipate, affermando che il governo è concentrato sul mantenimento delle promesse fatte al popolo e sul garantire che il paese rimanga sulla strada del progresso. Lo riporta Pakistan Today. Ha esortato l'opposizione a rispettare il processo democratico e a permettere al governo di completare il suo mandato.