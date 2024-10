02 Ottobre 2024_ In Pakistan, l'emergenza tifo è aggravata da un settore medico deregolarizzato che contribuisce a pratiche scorrette e alla resistenza ai farmaci. La povertà e l'ignoranza diffusa nel paese rendono la popolazione vulnerabile a malattie contagiose come il tifo, con un impatto maggiore sui più poveri. La crescente difficoltà nell'accesso ai farmaci e ai servizi sanitari richiede un intervento urgente da parte del governo per garantire cure adeguate. La situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di acqua potabile e condizioni di vita salubri. La notizia è riportata da pakobserver.net. È fondamentale che il governo pakistano prenda misure immediate per affrontare queste problematiche e migliorare la salute pubblica.