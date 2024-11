Pakistan: Esplosione mortale vicino a una scuola femminile a Mastung

02 Novembre 2024_ Un attentato con bomba vicino a una scuola femminile a Mastung, in Balochistan, ha causato la morte di nove persone, tra cui sei...

02 Novembre 2024_ Un attentato con bomba vicino a una scuola femminile a Mastung, in Balochistan, ha causato la morte di nove persone, tra cui sei studenti, un poliziotto e due passanti. L'esplosione, provocata da un ordigno collocato su una motocicletta, ha ferito altre trenta persone, molte delle quali in condizioni critiche. Le autorità locali e le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente, trasportando i feriti all'ospedale civile di Quetta. Il governo del Balochistan ha condannato l'attacco e ha dichiarato lo stato di emergenza negli ospedali. La fonte di questa notizia è Pakistan Today. L'incidente ha suscitato una forte reazione da parte della Balochistan National Party, che ha espresso il suo cordoglio e ha chiesto giustizia per le vittime.