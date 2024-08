Pakistan: Evasione fiscale nel settore tessile raggiunge i 236 miliardi di Rs

07 Agosto 2024_ L'evasione fiscale nella catena del valore tessile in Pakistan è un problema significativo, con 236 miliardi di Rs evasi annualmente, secondo un rapporto della Pakistan Customs General Administration (PCGA). Il rapporto evidenzia che l'evasione avviene in diverse fasi della catena del valore tessile, tra cui la sgranatura, la filatura, la tessitura e la vendita al dettaglio. Inoltre, il documento sottolinea che pratiche come la sottofatturazione, la dichiarazione errata e il contrabbando facilitano questa evasione. Il PCGA ha raccomandato misure più severe per affrontare il problema, inclusa una maggiore sorveglianza e l'uso della tecnologia per monitorare le transazioni. La notizia è riportata da Pakistan Today. È fondamentale sviluppare una strategia complessiva per garantire la sostenibilità del settore tessile, che è cruciale per l'economia pakistana.