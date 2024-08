Pakistan: Ex capo dell'intelligence Faiz Hameed in custodia militare

13 Agosto 2024_ L'ex capo dell'intelligence pakistana, Faiz Hameed, è stato posto in custodia militare e sono state avviate le procedure per il suo processo militare. Secondo fonti dell'Inter-Services Public Relations (ISPR), le indagini sono in corso per verificare le accuse di violazioni della legge militare dopo il suo pensionamento. L'ISPR ha confermato che sono state riscontrate molteplici violazioni e che il processo per un Field General Court Martial è iniziato. In precedenza, era stata formata una commissione d'inchiesta per esaminare le accuse di abuso di potere contro Hameed, che ha guidato l'Inter Services Intelligence (ISI). La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Faiz Hameed è un ex generale dell'esercito pakistano noto per il suo ruolo di spicco nell'intelligence del paese.