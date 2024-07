Pakistan: Ex ministro testimonia contro caso di corruzione da £190 milioni

15 Luglio 2024_ Un altro ex membro del gabinetto dell'amministrazione di Imran Khan ha deciso di testimoniare contro il caso di corruzione da £190...

15 Luglio 2024_ Un altro ex membro del gabinetto dell'amministrazione di Imran Khan ha deciso di testimoniare contro il caso di corruzione da £190 milioni. Zubaida Jalal, che ha servito come ministro federale, ha dichiarato che i ministri erano tenuti all'oscuro dell'accordo. Il National Accountability Bureau (NAB) sta attualmente indagando sulla questione. La testimonianza di Jalal potrebbe avere un impatto significativo sull'esito delle indagini. Lo riporta Pakistan Today. Il caso riguarda presunte irregolarità finanziarie durante il mandato di Imran Khan, ex Primo Ministro del Pakistan.