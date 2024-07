Pakistan: Ex presidente dell'Assemblea Nazionale denuncia rapimento di un deputato

15 Luglio 2024_ L'ex presidente dell'Assemblea Nazionale, Asad Qaiser, ha dichiarato domenica che Amir Sultan, un membro dell'assemblea nazionale (MNA) di Jhang, è stato rapito la scorsa notte. Qaiser ha espresso preoccupazioni per l'aumento delle tensioni a seguito delle recenti decisioni giudiziarie, accusando il governo di utilizzare la forza per imporre le proprie decisioni. Ha inoltre affermato che c'è pressione sui membri del partito per cambiare le loro alleanze politiche. Qaiser ha sottolineato che se il paese non sarà governato secondo la legge e la costituzione, la sua integrità sarà a rischio. Lo riporta brecorder.com. Ha anche chiesto alla Corte Suprema di accelerare la decisione sui moduli 45 e 47, cruciali per la legittimità delle elezioni.