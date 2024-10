Pakistan: Fallisce il tentativo di consenso tra governo e opposizione su pacchetto costituzionale

13 Ottobre 2024_ Il governo pakistano ha visto fallire il suo tentativo di ottenere il consenso dell'opposizione su un pacchetto di emendamenti costituzionali durante il secondo incontro tenutosi presso la Casa del Parlamento. La commissione speciale, guidata da Syed Khursheed Shah del Pakistan Peoples Party (PPP), ha incontrato i leader della Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), della Muttahida Qaumi Movement (MQM) e della Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F). Tuttavia, la JUI-F non ha partecipato all'incontro tramite video collegamento, presentando invece una propria proposta di 24 punti. Le parti hanno presentato le loro versioni delle proposte, e una sottocommissione è stata istituita per esaminarle, come riportato da Pakistan Today. La situazione evidenzia le difficoltà nel raggiungere un accordo politico in un contesto di crescente tensione tra governo e opposizione in Pakistan.