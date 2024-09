Pakistan: Fazl al centro delle trattative per le modifiche costituzionali

16 Settembre 2024_ Il leader della Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F), Maulana Fazlur Rehman, è diventato un attore chiave nelle trattative politiche in Pakistan, mentre il governo cerca di ottenere il suo supporto per le modifiche costituzionali. Nonostante i tentativi della coalizione di governo di convincerlo a sostenere l'estensione del mandato dei giudici, non sono stati raggiunti risultati concreti. La sessione dell'Assemblea Nazionale, inizialmente programmata per le 11, ha subito ritardi e si è svolta solo in tarda serata, mentre i leader politici continuano a visitare Fazl per cercare un consenso. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. Le modifiche proposte richiedono una maggioranza qualificata di due terzi in parlamento, rendendo il supporto di Fazl e dei suoi membri cruciali per il successo della legislazione.