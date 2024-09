Pakistan: Fazlur Rehman critica il governo e chiede rispetto per le risorse provinciali

05 Settembre 2024_ Il leader del JUI-F, Fazlur Rehman, ha espresso forti critiche al governo durante una sessione dell'Assemblea Nazionale, sottolineando la necessità di rispettare le risorse delle province come Balochistan e Sindh. Ha avvertito che il governo sta perdendo il controllo in province come Balochistan e Khyber Pakhtunkhwa, dove gruppi armati stanno guadagnando potere. Rehman ha anche messo in discussione la capacità del governo di affrontare le preoccupazioni dei cittadini e ha chiesto un approccio più politico per risolvere i problemi. La fonte di queste dichiarazioni è thenews.com.pk. La situazione in queste province è critica, con un aumento della violenza e delle tensioni politiche, richiedendo un intervento urgente da parte delle autorità.