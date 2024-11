Pakistan: Firmati accordi tra Pakistan e Abu Dhabi Ports per rafforzare la cooperazione economica

08 Novembre 2024_ Pakistan e Abu Dhabi Ports hanno siglato quattro memorandum d'intesa per promuovere la collaborazione nei settori della navigazione, porti, logistica e sviluppo infrastrutturale. Gli accordi sono stati firmati a Islamabad durante una cerimonia alla presenza del Primo Ministro Shehbaz Sharif e di una delegazione di alto livello degli Emirati Arabi Uniti, guidata dal Ministro di Stato per il Commercio Estero, H.H. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Le aree chiave di cooperazione includono la digitalizzazione dei processi doganali e lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie e aeroportuali. Questi accordi mirano a migliorare l'efficienza logistica e a modernizzare i settori dei trasporti e delle dogane in Pakistan, favorendo così il commercio e gli investimenti. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Inoltre, si prevede che ulteriori investimenti dagli Emirati Arabi Uniti arriveranno in Pakistan, contribuendo a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi.