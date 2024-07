Pakistan: Fitch prevede stabilità politica a breve termine ma avverte di rischi futuri

22 Luglio 2024_ Fitch Ratings ha pubblicato un rapporto che prevede la stabilità del governo di coalizione pakistano per i prossimi 18 mesi, ma...

22 Luglio 2024_ Fitch Ratings ha pubblicato un rapporto che prevede la stabilità del governo di coalizione pakistano per i prossimi 18 mesi, ma avverte di possibili rischi in caso di crisi economica o aumento della violenza. Il rapporto sottolinea che il leader del PTI, Imran Khan, rimarrà probabilmente incarcerato nonostante alcuni successi legali recenti. La decisione della Corte Suprema di assegnare seggi riservati al PTI ha scatenato tensioni politiche, con il PML-N che ha contestato la decisione. Il ministro della Difesa, Khawaja Asif, ha avvertito di un possibile 'collasso costituzionale' nel paese. Lo riporta brecorder.com. La situazione politica ed economica del Pakistan rimane incerta, con implicazioni gravi per il futuro del paese.